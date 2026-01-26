il club i lavori in nero e il muratore romeno la pista della multa data a moretti nel 2015

Nel 2015, durante i lavori di ristrutturazione del Le Constellation, Jacques Moretti ha riferito di aver subito verifiche da parte delle autorità, legate anche a questioni come il club, i lavori in nero e il coinvolgimento di un muratore romeno. La vicenda ha attirato l’attenzione delle indagini, che hanno contestato a Moretti una multa e approfondito le modalità dei lavori, evidenziando le complessità di un contesto caratterizzato da diverse attività e responsabilità.

Nel 2015, durante i lavori di ristrutturazione del Le Constellation, Jacques Moretti era stato oggetto di verifiche, come da lui stesso dichiarato agli investigatori: "Ci sono stati dei controlli. Sono stato condannato al pagamento di una multa". Così ha rivelato il sito svizzero-tedesco Blick, confermando che le autorità erano a conoscenza dei lavori che si stavano compiendo nel locale dove si è consumata la strage di Capodanno ma, per la legge del Vallese, le modifiche interne non richiedono la presentazione di una domanda per ottenere autorizzazioni. Moretti pare sia stato obbligato al pagamento di una multa per aver effettuato i lavori di restauro all'interno del locale con l'aiuto in nero di un muratore rumeno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

