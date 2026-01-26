il caso crans montana e il problema del giustizialismo emotivo

Il caso di Crans-Montana evidenzia l'importanza di mantenere un approccio equilibrato nel sistema giudiziario, evitando il giustizialismo emotivo. È fondamentale rispettare le regole e i diritti di tutti, anche per coloro che sono accusati di crimini gravi, garantendo così una giustizia giusta e imparziale. Solo attraverso questa impostazione si può preservare la credibilità delle istituzioni e tutelare i principi fondamentali dello stato di diritto.

Bisogna avere il coraggio di chiedere il rispetto di regole e diritti anzitutto per gli accusati più odiosi e indifendibili, protagonisti dei crimini più orrendi. Non solo perché a difendere Madre Teresa di Calcutta sono buoni tutti, si prendono solo applausi e quindi non c’è bisogno, semmai c’è da mettersi in fila, ma anche perché è sempre da lì che comincia l’erosione dei diritti di tutti. Per una conferma recentissima, guardate i due cittadini bianchi americani ammazzati in mezzo alla strada dalle squadracce trumpiane che dovrebbero dar la caccia ai «clandestini». Chiedendo le maniere spicce per gli altri non ci accorgiamo di allestire la forca per noi stessi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le psicologhe dell'emergenza della Lombardia sono intervenute a Crans-Montana per offrire supporto emotivo e assistenza a chi ha vissuto momenti di crisi.

L'incidente di Crans-Montana, commentato da Paolo Del Debbio, ha suscitato un acceso dibattito tra media italiani e svizzeri.

