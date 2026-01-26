Il Carpignano Calcio compie 100 anni | sarà a Roma per ritirare una benemerenza

Il Carpignano Calcio festeggia il suo centenario, un traguardo importante nella storia del club. Il prossimo 28 febbraio 2026, il presidente Nazzareno Cibrandi sarà a Roma per ricevere ufficialmente una benemerenza dalla Lega Nazionale Dilettanti, riconoscimento che celebra un secolo di attività e passione nel mondo del calcio dilettantistico.

Una torta di 100 candeline. Il Carpignano Calcio raggiunge il secolo di storia e il prossimo 28 febbraio 2026 il presidente Cibrandi Nazzareno sarà a Roma per ritirare ufficialmente la benemerenza lnd (lega nazionale Dilettanti) conferita dalla lega nazionale Dilettanti. "Ricevere la benemerenza per i 100 anni della nostra società è un momento di grandissima emozione e rappresenta il coronamento di un percorso straordinario. Non è solo un premio alla longevità, ma un riconoscimento al lavoro silenzioso e costante di centinaia di persone che, in tempi diversi e spesso difficili, hanno scelto di credere nei valori dello sport, dell’aggregazione, dell’educazione dei giovani e dell’appartenenza al nostro territorio; - ha detto il presidente - andare a Roma a ritirare questo attestato sarà per me un onore immenso, ma soprattutto un’occasione per rappresentare idealmente tutti coloro che hanno indossato la nostra maglia granata, che hanno allenato, che hanno tifato, che hanno offerto il proprio tempo e le proprie energie senza chiedere nulla in cambio".🔗 Leggi su Novaratoday.it

MATCHDAY Si torna in campo. Si riparte insieme. Al via il campionato di ritorno ASD Carpignano vs Agrano Calcio Domenica 11 gennaio Ore 14:30 Campo Sportivo “Nino Quaglia” – Carpignano Una maglia. Un colore. Un’identità: GRAN - facebook.com facebook