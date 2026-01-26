Il Carnevale di Arce

Il Carnevale di Arce è un evento che porta colori, musica e tradizioni nella piazza principale. Con maschere, carri allegorici e artisti di strada, questa festa rappresenta un’occasione di festa e condivisione per tutta la comunità. Un’occasione per vivere un momento di allegria in un contesto ricco di storia e cultura locale.

Colori, maschere, musica, carri allegorici, ballerine brasiliane e street band stanno per invadere Piazza e Corso Umberto I. Domenica 1° febbraio Arce torna a fare quello che le riesce meglio: fare festa insieme. Appuntamento in Piazza e Corso Umberto I. Dalle ore 13.30 in attesa della sfilata dei carri allegorici ci saranno esibizioni di street band e ballerine brasiliane che animeranno la festa con colori e il loro travolgente ritmo!

