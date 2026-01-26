Il Carnevale in Basilicata si distingue per un approccio originale: anziché nascondere la realtà, la mette in evidenza attraverso tradizioni che la reinterpretano. In questa regione, le maschere e le feste diventano strumenti di espressione autentica, rivelando aspetti nascosti e profondi della cultura locale. Un modo per guardare in faccia il vero volto del Carnevale, tra riti antichi e creatività, senza bisogno di travestimenti fittizi.

E se il Carnevale non fosse un travestimento, ma una rivelazione? In Basilicata succede così: invece di mascherare la realtà, la si rovescia, la si prende per le corna, le si cuce la bocca o la si fa camminare sotto forma di foresta. Qui il Carnevale non consola: inquieta, diverte, spiazza. E proprio per questo funziona. Otto di queste feste — riunite nella rete dei Carnevali Lucani, riconosciuti dalla Regione come patrimonio immateriale — compongono una geografia dell’eccesso controllato, dove riti arcaici e invenzioni geniali convivono senza chiedere permesso. Non è folklore da cartolina: è teatro popolare con radici profonde. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Carnevale che ti guarda negli occhi. La Basilicata si toglie la maschera (per indossarne mille)Il Carnevale in Basilicata è un’occasione per riscoprire le tradizioni autentiche e i simbolismi locali.

