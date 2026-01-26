Il carattere le orecchie da lince le curiosità | così un gatto allevato da un italiano è diventato ufficialmente il più bello del mondo

Abarth, un giovane Maine Coon allevato in Italia, è stato riconosciuto come il gatto più bello del mondo all’Esposizione internazionale felina di Padova. Con il suo carattere affettuoso, le orecchie da lince e un aspetto distintivo, ha attirato l’attenzione di giudici e appassionati. Questa vittoria rappresenta un riconoscimento importante per l’allevamento italiano e mette in luce la bellezza e la qualità della razza.

Abarth è gatto più bello del mondo. La consacrazione arriva dall’Esposizione internazionale felina di Padova, dove il cucciolo di soli otto mesi di Maine Coon ha conquistato giudici e pubblico. Non un gatto qualunque. Manto tigrato dai colori accesi, grandi orecchie appuntite con ciuffi sulle punte, corporatura imponente per la sua età. Nato a Parigi da genitori statunitensi già campioni di bellezza, Abarth è arrivato in Italia a ottobre tra le braccia dell’allevatore Stefano Tomasoni di Brescia, che lo descrive come un gatto «giocherellone» e affettuoso. «Ama essere coccolato e stare in braccio.🔗 Leggi su Open.online

