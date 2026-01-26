Il canto intimo della viola Armonie al Quirinale

Il 30 gennaio 2026 alle 19.30, nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma, si terrà

La stagione Armonie al Quirinale propone, venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma, un viaggio musicale di profonda intensità romantica, affidato alla sensibilità del violista Gaetano Adorno e della pianista Maria Pia Tricoli. Il concerto si apre con il raro e affascinante Notturno in Re maggiore op. 42 di Ludwig van Beethoven, un brano dal destino curioso. Si tratta di una trascrizione che riprende alcuni materiali del celebre Settimino op. 20, opera giovanile considerata uno dei vertici della musica da camera beethoveniana.🔗 Leggi su Romatoday.it

