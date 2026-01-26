Il bancomat chiuso a Calerno Credem | Operazioni esigue Ma potenziate le filiali vicine

A Calerno il bancomat è stato chiuso a causa delle basse operazioni giornaliere. Credem ha annunciato il potenziamento delle filiali e dei servizi nelle aree vicine, tra cui Sant’Ilario, Campegine e Montecchio, per garantire un supporto più efficace ai clienti. Questa scelta mira a ottimizzare le risorse e migliorare l’assistenza nelle zone limitrofe.

"Le operazioni giornaliere allo sportello erano esigue, perciò abbiamo deciso di potenziare le filiali e i servizi dei comuni limitrofi da Sant’Ilario a circa 4 km, a Campegine a 5 km fino a Montecchio a 6,8 km". Credem motiva così la discussa scelta di chiudere il bancomat a Calerno. "La presenza dell’Istituto nell’area nord-ovest della provincia di Reggio è capillare con la presenza di 17 punti di prelievo contante automatici e 16 punti di consulenza tra filiali e centri aziende. Negli ultimi anni, seguendo le mutate abitudini dei clienti che oggi prediligono sempre più i canali digitali e i pagamenti elettronici, la banca ha attivato un piano di adeguamento della rete territoriale teso a creare punti vendita sempre più strutturati e per questo adeguati a garantire un livello di servizio sempre più in linea con le attese della clientela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bancomat chiuso a Calerno. Credem: "Operazioni esigue. Ma potenziate le filiali vicine" Leggi anche: Credem amplia la rete e cerca nuovi profili per filiali e tech Assalto al bancomat 'Credem' ad ApricenaNella città di Apricena, nel Foggiano, si è verificato un nuovo episodio di furto ai danni di un bancomat. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il bancomat chiuso a Calerno. Credem: Operazioni esigue. Ma potenziate le filiali vicine; Bitonto, bancomat fatto saltare in aria in pieno centro: paura nella notte tra i residenti, ladri in fuga col bottino; Assalto al bancomat, ladri in fuga con bottino da 50mila euro. Indagano i carabinieri; Chiuso l’unico sportello bancomat: proteste a Calerno. VIDEO. Il bancomat chiuso a Calerno. Credem: Operazioni esigue. Ma potenziate le filiali vicineIl Gruppo motiva la decisione: Abbiamo attivato un piano di adeguamento della rete territoriale. Ma il Comune di Sant’Ilario non ci sta: Speriamo che il nostro sit-in di protesta porti a cambiare i ... msn.com Chiuso l’unico sportello bancomat: proteste a Calerno. VIDEOCALERNO (Sant’Ilario d’Enza, Reggio Emilia) – Gli abitanti di Calerno protestano contro la chiusura del bancomat Credem che si affaccia sul tratto di via Emilia denominato via 25 luglio. Dal 15 gennai ... reggionline.com Comunicazione di servizio – Orari Museo Casa Rossa per il mese di gennaio 2026 Dal 2 al 31 gennaio Da martedì a domenica: 10:00 - 16:00 (orario continuato) Chiuso il lunedì Il pagamento degli ingressi avverrà soltanto a mezzo bancomat o carta di credito. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.