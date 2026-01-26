Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi Il video-omaggio di Forza Italia – Il video

Il 26 gennaio 1994 segnò l’ingresso di Silvio Berlusconi nel panorama politico italiano. A trent’anni di distanza, Forza Italia celebra questo anniversario con un video-omaggio che ricorda quell’evento storico. Un momento che ha segnato una svolta nel sistema politico del paese, mantenendo vivo il ricordo di un protagonista che ha influenzato profondamente la storia recente dell’Italia.

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2026 "Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Oggi come allora al tuo fianco, Presidente. Viva l'Italia. Viva Forza Italia. Viva la Libertà", il video-omaggio dedicato a Silvio Berlusconi dal suo partito, Forza Italia, nell'anniversario della sua discesa in campo nel 1994. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Menomale che Silvio c’era: Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi. Applausi per CalendaSi è conclusa al teatro Manzoni di Milano la tre giorni di Forza Italia dedicata al 32º anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi.

Forza Italia a 32 anni dalla "Discesa in campo" di Silvio Berlusconi: «Vogliamo rassicurare e unire le migliori energie di questo Paese»Il 26 gennaio 2026 segna il trentaduesimo anniversario della “Discesa in campo” di Silvio Berlusconi, evento che ha dato origine a Forza Italia.

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il video-omaggio di Forza Italia

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il video-omaggio di Forza Italia

Il 26 gennaio del 1994 Silvio Berlusconi annuncia la sua discesa in campo e la nascita di Forza Italia. Oggi, a 32 anni di distanza, guardiamo al futuro senza dimenticare le nostre radici e i valori di libertà che guidano la nostra azione politica x.com

Forza Italia. . Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Oggi come allora al tuo fianco, Presidente Viva l’Italia Viva Forza Italia Viva la Libertà facebook