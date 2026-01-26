Iglio e Mambelli disastrosi Piccioni mai la cosa giusta

L'incontro tra Iglio e Mambelli si è concluso con risultati deludenti, evidenziando alcune difficoltà difensive e di gestione del gioco. Giacomel ha mostrato alcune lacune tra i pali, subendo due gol su calci piazzati e dimostrando la necessità di miglioramenti sia in fase difensiva che offensiva. La partita evidenzia l'importanza di lavorare su aspetti chiave per migliorare le prestazioni della squadra.

GIACOMEL 5 Tra corner e punizione, che smanaccia senza parare, subisce altri due gol su calcio piazzato. Un solo intervento positivo in uscita bassa. IGLIO 4 Non sarà un fulmine, ma nemmeno era questa roba qui. Come troppi altri, da tempo al di sotto del minimo sindacale. MAMBELLI 4 Male malissimo, continuamente titubante in fase difensiva e mai capace di proporre un cross quando passa terzino. DALL'ARA 6 Il meno fragile là dietro, al netto di eventuali errori da rivedere sul primo gol, e quello con più coraggio a spingere i compagni sotto la curva alla fine. MAZZALI 5,5 Quasi decoroso, tra i pochi, anche se nei cross non è felice.

