Ieri in Campania | Napoli travolto 3-0 dalla Juventus Conte a -9 dall’Inter

Ecco le principali notizie di ieri, domenica 25 gennaio 2026, in Campania. Napoli è stato sconfitto 3-0 dalla Juventus, mentre Antonio Conte si trova a nove punti dall’Inter in classifica. A Forino, in provincia di Avellino, si è verificato il crollo di una palazzina disabitata in via Guglielmo Marconi, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Ecco un riepilogo degli eventi più rilevanti della giornata.

Avellino – Momenti di apprensione a Forino, in provincia di Avellino, dove una palazzina disabitata è improvvisamente crollata in via Guglielmo Marconi. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, richiamati da un forte boato e da una nube di polvere che si è sollevata al momento del cedimento. Benevento – Colpi secchi, parole che non si comprendono bene, ma si avverte nettamente il rumore e il peso di ogni mazzata data sulle spalle delle povere mucche immortalate in un video e finite nelle mani di Enrico Rizzi, noto attivista e animalista che si è messo subito in viaggio per raggiungere il Sannio e denunciare di persona il fatto.

Juventus dominante allo Stadium: Napoli travolto 3-0 e bianconeri a -1 da ConteLa Juventus si impone allo Stadium con una vittoria per 3-0 contro il Napoli nella 22ª giornata di Serie A.

Ieri in Campania: l’Inter scappa ma il Napoli rimonta due volteEcco le notizie principali della giornata in Campania: l’Inter si distanzia in classifica, mentre il Napoli recupera due volte nel match di ieri.

Regione Campania, Agenas, Fico scommette su un prof di economia: «Dall’Irlanda a Napoli»La Campania prova a riprendersi la presidenza dell’Agenas, dopo mesi di commissariamento imposto dal governo. È di ieri, infatti, la proposta formale del governatore Roberto Fico ... ilmattino.it

Controlli a Giugliano in CampaniaNella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nel comune di Giugliano in Campania, gli agenti ... napolivillage.com

Grazie a tutte le agenzie che ieri hanno partecipato al primo Road Show 2026 in Campania Un grazie speciale a Marco Strazzullo per gli onori di casa. Tanto entusiasmo, tanta partecipazione. La Campania quest’anno ci stupirà, ne siamo convinti. Non pote - facebook.com facebook