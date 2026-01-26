Due giornalisti italiani sono stati recentemente minacciati dalla polizia politica di Trump. L’episodio solleva preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla tutela dei professionisti dell'informazione. La nostra vicinanza e solidarietà vanno a coloro che, nel loro lavoro, affrontano rischi e pressioni. È importante mantenere attenzione su queste situazioni per difendere i principi fondamentali di pluralismo e libertà di stampa.

ROMA – “Anche due giornalisti italiani sono stati minacciati dalla polizia politica di Trump. A loro va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Al Governo Meloni, se ha un minimo di orgoglio nazionale, chiediamo di protestare formalmente e prendere le distanze una volta per tutte. E chiarire come intende proteggere i nostri connazionali che vivono e lavorano nei luoghi in cui sta operando l’Ice da questo clima di intimidazioni e violenze. Vedere l’America ridotta così dalle squadracce di Trump, che seminano caos, terrore e morte nelle strade, coperta dalle menzogne dell’amministrazione Trump, desta profondo sconcerto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ice minaccia due giornalisti italiani, Provenzano: “Vicinanza e solidarietà”

Ice minaccia due giornalisti italiani, Renzi: “Inaccettabile”Le recenti minacce rivolte a due giornalisti italiani da parte dell’ICE rappresentano un episodio grave e inaccettabile.

Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’A Minneapolis, le recenti tensioni sono aumentate a seguito dell’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte dell’Ice.

L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis: Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuoriGli inviati della trasmissione Rai 'In Mezz'ora', Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti dell'immigrazione: Questo è l'unico avvertimento ... ilfattoquotidiano.it

Minneapolis, agenti ICE contro giornalisti italiani: il video trasmesso su Rai 3Gli inviati a Minneapolis della trasmissione di Rai 3 In mezz'ora sono stati minacciati da agenti dell'ICE che stavano filmando per le vie della città statunitense ... movieplayer.it

Agenti dell'Ice minacciano una troupe Rai, le opposizioni: "Meloni condanni" Ai giornalisti di In mezz'ora: 'Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori' L'Ice minaccia giornalisti italiani in Minnesota. Fermati e minacciati dagli agenti federali dell'Ice a Minne - facebook.com facebook

Gli agenti di #ICE hanno minacciato i colleghi giornalisti RAI Laura Cappon @lacappon e Daniele Babbo a #Minneapolis. Stavano lavorando per #inmezzora , la milizia di Trump ha minacciato di spaccare il finestrino dell'auto e tirarli fuori se avessero continu x.com