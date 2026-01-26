ICE in Italia per Milano-Cortina Fontana | Solo per sicurezza di Vance e Rubio poi il dietrofront | Non ho notizie a riguardo - VIDEO
Recenti dichiarazioni e smentite hanno alimentato le discussioni sull’attività dell’ICE in Italia, in particolare a Milano-Cortina. Fontana aveva dichiarato che l’intervento era “solo per sicurezza di Vance e Rubio”, ma successivamente ha precisato di non avere notizie a riguardo. La vicenda ha suscitato numerose polemiche, in un contesto di crescente attenzione sulle operazioni delle forze di sicurezza e le conseguenze delle loro azioni.
Prima la conferma, poi la smentita. Sono tantissime le polemiche scaturite in questi giorni in seguito alle uccisioni provocate all'ICE negli Stati Uniti Prima la conferma, poi la smentita. Il governatore Attilio Fontana ha dichiarato che la presenza dell'ICE in Italia per le Olimpiadi di Mil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
