ICE in Italia per Milano-Cortina Fontana | Solo per sicurezza di Vance e Rubio poi il dietrofront | Non ho notizie a riguardo - VIDEO

Recenti dichiarazioni e smentite hanno alimentato le discussioni sull’attività dell’ICE in Italia, in particolare a Milano-Cortina. Fontana aveva dichiarato che l’intervento era “solo per sicurezza di Vance e Rubio”, ma successivamente ha precisato di non avere notizie a riguardo. La vicenda ha suscitato numerose polemiche, in un contesto di crescente attenzione sulle operazioni delle forze di sicurezza e le conseguenze delle loro azioni.

