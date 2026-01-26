ICE dietro i raid di massa | tra l’industria delle detenzione e la self-deportation

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’ICE ha intensificato le proprie attività, passando da operazioni di contenimento a un’efficace politica di espulsioni di massa. Questa trasformazione riguarda sia l’industria delle detenzioni sia le pratiche di auto-deportazione, segnando un cambiamento significativo nelle strategie di controllo delle frontiere e nell’applicazione delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’ Immigration and Customs Enforcement ( ICE ) ha trasformato radicalmente il proprio raggio d’azione, passando da una fase di contenimento a una di attuazione sistematica delle espulsioni. Attraverso gli executive orders, il presidente ha firmato direttive che classificano l’immigrazione clandestina non più come una violazione amministrativa, bensì come una “minaccia alla sicurezza nazionale”. Ad oggi, ogni cittadino straniero senza documenti rappresenta un obiettivo, indipendentemente dalla presenza di precedenti penali o dal grado di integrazione nella comunità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ICE, dietro i raid di massa: tra l’industria delle detenzione e la self-deportation “Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile”: il dibattitoIl 3 gennaio 2026, presso il Jjinger Cocktailbar di Avellino, si terrà un incontro dedicato a esplorare le esperienze e le sfide delle donne in detenzione. Lavoro, la forbice si allarga: Lucca cresce del 4%, profondo rosso per l’industria a Pisa e MassaNel 2025, il mercato del lavoro in Toscana Nord-Ovest presenta segnali contrastanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump; La Giornata della libertà: il Minnesota si ferma contro i raid dell'Ice; Migliaia di persone si riuniscono a Union Square contro i raid dell’ICE; Stati Uniti, raid anti-migranti in Minnesota: Ice arresta un bambino di 5 anni di ritorno da scuola. ICE, dietro i raid di massa: tra l’industria delle detenzione e la self-deportationCon il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ... msn.com Minneapolis, agenti dell’ICE usano lacrimogeni contro i manifestanti: scontri durante le proteste anti-raidA Minneapolis la protesta contro i raid dell’ICE degenera: agenti federali usano lacrimogeni, spray irritanti e granate stordenti per disperdere i dimostranti ... affaritaliani.it SI DICE CHE… Ennesimo raid notturno al cimitero di Ginosa Ancora una volta il cimitero di Ginosa è stato teatro di un vile raid notturno. Ignoti si sono introdotti nell’area sacra per asportare bronzi e accessori vari dalle tombe, lasciando dietro di sé anche segn - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.