I Want Your Sex Cooper Hoffman | La scena di sesso BDSM è sembrata più seria di quanto sia in realtà

La star di Licorice Pizza ha raccontato una delle sequenze hot del nuovo film di Gregg Araki presentato in questi giorni al Sundance Film Festival. Cooper Hoffman è uno dei protagonisti del prossimo film di Gregg Araki, I Want Your Sex, presentato al Sundance Film Festival. L'attore è stato intervistato da Deadline, soffermandosi sulla scena di sesso BDSM condivisa con Olivia Wilde e Chase Sui Wonders. Nel film, Wilde interpreta un'artista BDSM dominatrice che invita il suo assistente sottomesso (Cooper Hoffman) a partecipare ad un threesome, invitandolo a portare una sua amica sexy. Il ragazzo deciderà di invitare la sua migliore amica e coinquilina (Chase Sui Wonders). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

A Torino, la scena BDSM si distingue per la sua natura dinamica e discreta, senza luoghi ufficiali o insegne visibili.

Quando si parla di BDSM, si fa riferimento a pratiche relazionali e erotiche tra adulti consenzienti, fondate su fiducia, rispetto e consenso.

