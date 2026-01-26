I video dell’Ice che uccide Alex Pretti senza motivo | La guerra civile in America è iniziata

I video dell’Ice che mostrano l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis sollevano nuovamente dubbi sulla versione ufficiale fornita dalle autorità e dal governo statunitense. Questi filmati contraddicono le dichiarazioni di agenti e del presidente Donald Trump, contribuendo a un dibattito pubblico sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla situazione di tensione sociale negli Stati Uniti.

Tutti i filmati che mostrano l’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis smentiscono gli agenti dell’Ice e il presidente Donald Trump. L’infermiere 37enne, esattamente come Renée Good, non ha minacciato in alcun modo la polizia dell’immigrazione. Stava soltanto filmando le azioni degli agenti con il suo cellulare. Il presidente ha mentito agli americani sull’omicidio, così come ha mentito la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem, che ha affermato che Pretti «voleva fare del male a quegli agenti, avanzando verso di loro e impugnandola (l’arma, ndr ) in quel modo ». Le bugie di Trump e il video di Pretti.🔗 Leggi su Open.online

L’Ice uccide ancora: tre colpi di pistola contro l’infermiere Alex PrettiL’episodio avvenuto a Minneapolis ha visto la tragica morte di Alex Pretti, infermiere colpito da tre proiettili durante un’irruzione.

Alex Pretti aveva in mano solo un telefono quando è stato ucciso: il video smentisce la versione dell’ICELe immagini rivelano che Alex Pretti, morto recentemente, non aveva una pistola in mano come sostenuto dall’ICE.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trump al WSJ apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis - Trump attacca le Città Santuario: Il Congresso approvi subito una legge per cancellarle; In un video agenti dell’Ice colpiscono un uomo al volto con ginocchiate a Minneapolis; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficiale.

Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficialeDiversi video mostrano che Alex Pretti è stato ucciso dagli agenti dell'Ice a Minneapolis mentre era a terra e disarmato: la ricostruzione ... virgilio.it

Alex Pretti ucciso dall'Ice a Minneapolis: il video che contraddice la versione ufficialeIl dipartimento per la Sicurezza interna ha subito sostenuto che Pretti fosse armato e una minaccia attiva per gli agenti Ice ... tg.la7.it

Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armato - facebook.com facebook

L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale Alex Jeffrey Pretti, infermiere, freddato dagli agenti anti-migranti a Minneapolis Le immagini subito virali Proteste e scontri @marina_catucci x.com