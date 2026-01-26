i video della sparatoria mortale di minneapolis contraddicono le dichiarazioni del governo americano

I video della sparatoria mortale a Minneapolis sollevano dubbi sulle dichiarazioni ufficiali del governo americano. Mentre le autorità continuano a fornire versioni ufficiali degli eventi, le immagini diffusesi mettono in discussione tali affermazioni. Chuck Wexler, direttore del Police Executive Research Forum, sottolinea come ogni capo di polizia negli Stati Uniti stia osservando con attenzione quanto accaduto a Minneapolis, evidenziando l'importanza di un’analisi accurata e trasparente degli episodi.

“ Ogni capo della polizia del Paese osserva Minneapolis con molta attenzione “, ha affermato Chuck Wexler, direttore esecutivo del Police Executive Research Forum, un’organizzazione di ricerca e politiche di polizia. “ Se un capo della polizia avesse visto tre sparatorie che coinvolgono agenti in tre settimane, farebbe un passo indietro e si chiederebbe: ‘Come funziona il nostro addestramento? Come funziona la nostra politica?'”. La morte di Alex Pretti è avvenuta subito dopo la sparatoria mortale del 7 gennaio contro Renee Good e un altro incidente avvenuto una settimana dopo a Minneapolis, quando un agente federale ha sparato a una gamba di un uomo dopo essere stato aggredito con una pala e un manico di scopa mentre cercava di arrestare un venezuelano che si trovava illegalmente nel Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

