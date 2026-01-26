I vescovi prendono posizione sul referendum sulla giustizia Zuppi | Tutti vadano a votare

I vescovi italiani hanno espresso la loro posizione in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. Zuppi invita tutti i cittadini a partecipare attivamente al voto, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento consapevole nelle scelte civili e istituzionali. La loro riflessione si inserisce nel dialogo tra fede e responsabilità civica, invitando alla partecipazione democratica.

I vescovi prendono posizione sul referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. “La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l’assetto del Csm sono temi che, come pastori e come comunità ecclesiale, non ci devono lasciare indifferenti”, ha detto il cardinale Matteo Zuppi aprendo i lavori del Consiglio permanente della Cei. “C’è un equilibrio tra poteri dello stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali per l’esercizio di un processo giusto, e tali valori devono essere perseguiti, pur nelle diverse possibili realizzazioni storiche e pluralità di opinioni e orientamenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il referendum sulla giustizia rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme proposte.

A due mesi dal referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, invita i cittadini a informarsi e a partecipare alle urne.

