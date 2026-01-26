I peggiori flop tecnologici del 2025 | dal robot-colf al metalupo estinto

Nel 2025 si sono verificati alcuni degli insuccessi tecnologici più discussi dell’anno, tra cui un costoso robot domestico, un animale estinto riportato in vita e innovazioni che non hanno rispecchiato le aspettative. Questi episodi evidenziano come l’innovazione possa incontrare ostacoli e sfide impreviste, lasciando spazio a riflessioni sul percorso evolutivo della tecnologia e sui suoi limiti.

Roma, 26 gennaio 2026 – Un robot da 20mila dollari come colf, un lupo bianco gigante estinto più di 10mila anni fa, la valuta digitale del presidente americano e un Apple Watch a emissioni zero. Ecco alcune delle rivoluzioni digitali del 2025 che hanno, semplicemente, fallito. A giudicare i top, ma soprattutto i flop tecnologici dell'anno appena trascorso, è l'Mit Technology Review, una delle più antiche riviste di tecnologia e innovazione al mondo, fondata nel Massachusetts Institute of Technology sul finire degli anni Novanta dell'Ottocento. Puntuale allo scadere dell'anno, la rivista si tramuta in giudice inflessibile e decreta gli otto 'errori' più clamorosi presentati nei 365 giorni precedenti.

