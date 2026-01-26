I miliziani dell' ICE fanno un' altra vittima

Un’altra vittima delle operazioni dell’ICE si aggiunge alla cronaca di Minneapolis. Il 37enne Alex Pretti, infermiere, è stato ucciso mentre cercava di assistere una donna aggredita da un agente dell’ICE. Questo episodio evidenzia le tensioni e le conseguenze delle recenti azioni delle autorità statunitensi, suscitando preoccupazione e riflessione sulla situazione dei diritti umani e delle politiche migratorie.

C’è stata un’altra agghiacciante esecuzione delle squadracce trumpiane a Minneapolis. Il 37enne Alex Pretti, infermiere, è stato ucciso mentre stava aiutando una donna a rialzarsi dopo che era stata buttata a terra da un agente dell’ICE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

