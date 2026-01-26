I luoghi dell’arte - la Pinacoteca metropolitana di Bari

Domenica 1 febbraio alle ore 10.00, torna l’appuntamento con “I Luoghi dell’Arte” alla Pinacoteca Metropolitana di Bari. Un percorso guidato che permette di scoprire le opere conservate nelle sale, tra sculture medievali, icone pugliesi e dipinti rinascimentali. Un’occasione per approfondire la storia e l’arte della regione, in un ambiente che conserva testimonianze di diversi secoli.

Domenica 01 febbraio ore 10.00Torna l’appuntamento con “I Luoghi dell’Arte”, dedicato alla Pinacoteca Metropolitana di Bari??Un percorso guidato tra sculture medievali, icone pugliesi e grandi dipinti del Rinascimento, per raccontare secoli di storia e di arte conservati nelle sale della Pinacoteca. Dalle opere medievali alle preziose tavole provenienti dalle chiese della regione, fino ai capolavori della pittura veneta e pugliese tra Quattrocento e Cinquecento, in un viaggio affascinante tra stili, artisti e devozione.Costo visita guidata: 10 € (5€ per i minori)Ingresso gratuito alla Pinacoteca in occasione della prima domenica del mesePunto d’incontro: Palazzo della Provincia(Via Spalato 19 Lungomare Nazario Sauro 27)Prenotazioni via WhatsApp: 340 3394708(indicare numero dei partecipanti, un cognome e un contatto telefonico)🔗 Leggi su Baritoday.it

