I luoghi dell’archeologia – il museo di santa scolastica e l’opera di Tresoldi

Domenica 1 febbraio alle ore 10.30, un appuntamento per scoprire i luoghi dell’archeologia a Bari. La visita include il Museo di Santa Scolastica e l’opera di Tresoldi, offrendo un’occasione per esplorare la storia millenaria della città. Un percorso che permette di conoscere il patrimonio archeologico locale in modo semplice e informativo.

Domenica 01 febbraio – ore 10.30I luoghi dell'Archeologia – Il Museo di Santa Scolastica e l'opera di TresoldiUn viaggio nel tempo alla scoperta della millenaria storia di Bari.Dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, tra resti archeologici, testimonianze architettoniche e la suggestiva installazione contemporanea di Edoardo Tresoldi.Un percorso che intreccia passato e presente, tra pietra e luce, nel cuore della città vecchia. Museo Archeologico di Santa ScolasticaPunto d'incontro: Via Venezia – co Chiesa di Santa ScolasticaCosto visita guidata: 10 € (5€ per i minori)Ingresso gratuito al Museo Archeologico in occasione della prima domenica del mesePrenotazione obbligatoria via WhatsApp al 340 339 4708, indicando cognome e numero di partecipanti.

La domenica al MAUC offre un'opportunità unica di scoprire il ricco patrimonio archeologico dell'Università di Catania.

