i fumetti li leggiamo anche noi

Anche noi leggiamo i fumetti, strumenti di intrattenimento e riflessione. Quando si avvicina una crisi o un momento difficile, come una fine del mondo, l’energia che si genera può essere travolgente. Sta a noi imparare a gestirla, affrontando le sfide con consapevolezza e forza. In questo contesto, i fumetti diventano un modo per riflettere e trovare ispirazione nei momenti di incertezza.

Quando arriva, la fine del mondo non è mica una passeggiata. Solleva un vortice di energia, sta a chi la attraversa surfarla. Scoprendo così che la nostra fine del mondo non è niente male, non è l'apocalisse – anche se l'attualità potrebbe convincerci del contrario – ma è l'ultima avventura della nave corsara del manifesto.

L’Olanda vieta i fuochi d’artificio, finalmente: quando li consegneremo anche noi ai libri di storia?Con l’annuncio dei Paesi Bassi di vietare i fuochi d’artificio per uso privato, si apre una riflessione sulle normative simili in altri paesi.

Futuristi, monelli rivoluzionari: "Disturbatori anche col fascismo. Il mondo li esalta, l’Italia li nasconde"Il Futurismo, movimento d’avanguardia nato in Italia all’inizio del XX secolo, si distingue per la sua volontà di rompere con le tradizioni e di abbracciare la modernità.

