I CEO del Minnesota invitano alla calma in un contesto segnato dalla recente tensione legata all’omicidio di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE. La situazione ha portato a negozi chiusi e a richieste di maggiore cautela, anche in relazione alle attività di Donald Trump. Per approfondimenti e aggiornamenti, è disponibile un contenuto a pagamento sul nostro sito.

A seguito dell’omicidio di Alex Pretti da parte di un agente dell’Ice, la polizia di frontiera che l’Amministrazione Trump utilizza per catturare e deportare quanti più immigrati irregolari possibile, gli amministratori delegati di circa sessanta aziende con sede o interessi nel Minnesota, lo stato che sta subendo più di tutti le ronde degli agenti, hanno firmato una lettera aperta. In questa si legge che “le recenti sfide che il Minnesota ha dovuto affrontare hanno portato a una tragica morte” e si chiede “la de-escalation della tensione” e “una collaborazione tra agenti locali e federali per costruire un futuro luminoso”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I ceo del Minnesota chiedono di abbassare la tensione. La cautela con Trump e i negozi chiusi

