I bergamaschi all’estero sono saliti a oltre 77mila | +71% in un decennio

Nel 2024, i bergamaschi all’estero hanno superato i 77mila, con un incremento del 71% in dieci anni. Lo scorso anno si sono aggiunti oltre 5mila nuovi emigranti, molti dei quali laureati. Secondo Personeni (Ebm), questa tendenza alla “fuga” di giovani qualificati continua, rendendo difficile invertire il fenomeno. Un quadro che evidenzia l’importanza di analizzare le motivazioni e le conseguenze di questa mobilità.

IL RAPPORTO. Il 2024 è stato l’anno record: se ne sono aggiunti più di 5mila. Personeni (Ebm): «La maggior parte laureati, difficile arrestare la “fuga”». C’è una piccola metropoli bergamasca all’estero, sparsa tra i cinque continenti. È l’equivalente, all’incirca, della somma degli abitanti di Treviglio, Seriate e Dalmine, e continua a crescere: +71% nel giro di un decennio. Al 31 dicembre 2024, secondo la più recente rilevazione disponibile, erano 77.322 i bergamaschi iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, il registro dei nostri espatriati. È una «fuga» che non s’arresta, anzi prende un passo sempre più spedito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

