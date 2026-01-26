IDENTITIES: L'eco urbana del Sé. Questa sezione esamina criticamente la profonda relazione tra l'umanità, la società e il paesaggio urbano contemporaneo. Attraverso diverse espressioni artistiche, "Identities" indaga come i nostri comportamenti quotidiani, le interazioni e le esperienze vissute contribuiscano al carattere unico e alla pulsazione definitoria dei nostri ambienti cittadini. È una riflessione su come le città ci modellino e su come, a nostra volta, inscriviamo le nostre identità individuali e collettive nel tessuto urbano. NATURE SPEAKS: L'impulso infinito dell'Essere, invita gli spettatori a riscoprire e ridefinire gli spazi naturali vitali, esplorando l'impulso incessante e profondo che emana dal mondo naturale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Human Geographies: l’arte indaga l’identità umanaLa mostra collettiva “Human Geographies: From Roots to Horizons” si svolge presso la Galleria Rossocinabro a Roma, dal 28 gennaio al 28 febbraio 2026.

Ricordi e radici nell’arte etnografica. La cavalcata di ‘Souvenir & Roots’Sabato 10 gennaio alle 16, presso il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, si svolgerà l’evento “Souvenir & Roots”, parte della mostra sulle raccolte etnografiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cast Mad Max: Fury Road (2015) Then and Now #shorts #thenandnow

Argomenti discussi: Human Geographies: From Roots to Horizons; Human geographies: from roots to horizons – Mostra collettiva; Roma: Human Geographies: From Roots to Horizons | Rome Contemporary 2026.

Today at the Sustainability District, our event placed the spotlight on the coffee beyond the cup: the flavors and geographies of the countries where coffee originates and, especially, the people who make coffee what it is — farmers, traders, and entrepreneurs. - facebook.com facebook