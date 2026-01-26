Hofmann resta alla guida della Provincia

Alessandra Hofmann è stata confermata alla guida della Provincia di Lecco, mantenendo la carica di presidente. La sindaca di Monticello Brianza continuerà a rappresentare l’ente, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per le questioni territoriali e amministrative della provincia. La sua riconferma testimonia la fiducia riposta nell’operato svolto finora e l’impegno verso lo sviluppo locale.

La sindaca di Monticello Brianza Alessandra Hofmann è stata riconfermata presidente della Provincia di Lecco. Alle elezioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali, la candidata degli amministratori locali del centrodestra unito, ha sconfitto il sindaco di Imbersago Fabio Vergani, candidato dei dem e dei civili. Hanno votato 921 su 1.029 aventi diritto, pari a un'affluenza del 89,50%, con 912 voti validi, che equivalgono a 90.647 voti ponderati, 5 schede bianche, 4 nulle. Alle provinciali infatti uno non vale uno: il voto ha un peso diverso a seconda del numero di abitanti del paese che si amministra.

