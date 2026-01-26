Hockey A1 l' Azzurra perde in casa contro Viareggio

Nell'incontro di hockey A1 disputato sabato 24 gennaio al Dal Lago, la Tr Azzurra ha subito una sconfitta contro Viareggio. La squadra ha affrontato un primo tempo difficile, terminato con un deficit di tre reti, compromettendo così il risultato finale. Una prestazione che richiede riflessione e miglioramenti per le prossime partite, in un campionato competitivo e impegnativo.

Sconfitta in casa. La Tr Azzurra perde il confronto contro Viareggio giocato al Dal Lago la sera di sabato 24 gennaio, per aver giocato male nel primo tempo, andando sotto di 3 reti e facendo vedere ben poco di quel che Maniero e soci sono capaci di esprimere. Nella ripresa, dopo la strigliata negli spogliatoi del tecnico Tataranni, le cose sono cambiate ed è arrivata una prova d’orgoglio, che comunque non ha evitato una meritata sconfitta per 2-5. Venerdì prossimo, 30 gennaio, i ragazzi del presidente Scacchetti andranno a Seregno per affrontare il Monza, altra squadra solida e micidiale in alcune individualità.🔗 Leggi su Today.it

Hockey A1, l'Azzurra perde ancora ed è sul fondo della classificaL'Azzurra Hockey A1 subisce una nuova sconfitta, lasciando il fondo della classifica.

Hockey pista: Viareggio rosicchia punti preziosi in Serie A1, sorride LodiNel match dell’undicesimo turno di Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Viareggio conquista punti fondamentali, mentre Lodi festeggia un sorriso.

