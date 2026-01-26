Hivaoa di Ponsacco festeggia 40 anni di attività

Hivaoa di Ponsacco celebra con orgoglio i suoi 40 anni di attività. Fondata con l’obiettivo di offrire servizi di estetica avanzata, l’azienda si distingue per professionalità, innovazione e un impegno costante nel settore. Questa ricorrenza rappresenta un importante punto di riferimento nel panorama locale, testimonianza di un percorso fatto di qualità e passione nel tempo.

Un traguardo importante per una storica realtà di Ponsacco: Hivaoa festeggia 40 anni di attività, contraddistinti da professionalità, innovazione e passione nel mondo dell'estetica avanzata. Confcommercio Pisa ha consegnato la targa celebrativa alla fondatrice, Laura Foschi, un riconoscimento che celebra un percorso fatto di coraggio, dedizione e amore per il proprio lavoro. Alla consegna presente il Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli. Laura racconta così l'inizio dell'avventura: "All'inizio è stata una casualità.🔗 Leggi su Pisatoday.it

