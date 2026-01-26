Hezbollah says Israeli strike killed Al-Manar TV presenter in southern Lebanon

Hezbollah ha annunciato che un attacco israeliano nel sud del Libano ha causato la morte del conduttore televisivo Ali Nour al-Din. La notizia evidenzia le tensioni persistenti nella regione e le implicazioni della recente escalation tra le parti coinvolte. È importante seguire gli sviluppi per comprendere meglio il contesto e le conseguenze di questo evento sulla stabilità locale.

Jan 26 (Reuters) - The Lebanese armed group Hezbollah said on Monday that an Israeli strike in the country's south killed TV presenter Ali Nour al-Din, who worked for the group's affiliated Al-Manar television station. The group said the killing portends "the danger of Israel's extended escalations (in Lebanon) to include the media community". The Israeli military said later on Monday that al-Din was a Hezbollah militant who recently worked to rehabilitate the group's artillery capabilities in southern Lebanon. Israel and Lebanon agreed to a U.S.-brokered ceasefire in 2024 to end more than a year of fighting between Israel and Hezbollah, which culminated in Israeli strikes that severely weakened the Iran-backed militant group.

