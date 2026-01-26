Hellas Verona – Udinese 1-3 padroni di casa penultimi in classifica

In questa partita di Serie A, l’Udinese ha ottenuto una vittoria esterna contro l’Hellas Verona, conclusa con il punteggio di 3-1. La sfida si è svolta nel contesto della 22ª giornata, con i padroni di casa in posizione di penultima classifica. Una prestazione che ha evidenziato le differenze di rendimento tra le due squadre in questa stagione.

Nel posticipo della 22esima giornata di Serie A, l 'Udinese sbanca il Bentegodi di Verona battendo l'Hellas per 3-1. Ospiti in vantaggio già nella prima metà del primo tempo, con il gol di Atta al 23?. Immediato il pareggio dei padroni di casa con il nigeriano Orban che al 26 riporta la gara in equilibrio. Si va al riposo sull'1-1 ma nella ripresa i friulani allungano: prima Zanoli al 58?, poi Davis al minuto 67?, mettono al sicuro il risultato. Con questa vittoria, l'Udinese conferma il decimo posto a quota 29 punti, a pari merito con la Lazio. In piena lotta salvezza l'Hellas Verona, penultimo a quota 14 punti.

