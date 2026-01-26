Heated Rivalry l' olimpionico Gus Kenworthy | Mi sono immedesimato nei protagonisti sono situazioni reali

Heated Rivalry, la serie canadese che narra storie di competizione e crescita personale, ha conquistato anche l'olimpionico Gus Kenworthy. Quest'ultimo ha condiviso di essersi immedesimato nei protagonisti, riconoscendo di aver affrontato situazioni simili, soprattutto nel percorso di coming out. La serie offre uno sguardo autentico e rispettoso sulle sfide personali e sportive, contribuendo a una maggiore consapevolezza e comprensione.

La serie canadese ha conquistato anche il campione di sci acrobatico che ha ammesso di aver avuto delle difficoltà nel fare coming out. Heated Rivalry, la serie del momento a livello internazionale, è tratta dai romanzi scritti da Rachel Reid, ma l'olimpionico Gus Kenworthy ha dichiarato che la storia di Ilya e Shane rispecchia la realtà. Lo sportivo, intervistato da The New Yorker, ha infatti sottolineato che nel mondo dello sport ci sono tanti atleti che hanno temuto le conseguenze di un possibile coming out. I dubbi dello sportivo prima della visione Kensworthy, che gareggerà a Milano Cortina 2026 nello sci acrobatico, ha commentato il successo di Heated Rivalry spiegando: "Inizialmente, non capivo perché fosse così importante.

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti di Heated Rivalry, sono recentemente diventati figure di rilievo nel panorama della moda.

L'attore François Arnaud ha recentemente espresso la sua posizione riguardo alle crescenti problematiche di molestie e bullismo online, causate dall'ossessione dei fan per la coppia Connor-Hudson.

