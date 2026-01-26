Ha tre bisnipoti nati quasi un secolo dopo di lei | nonna Virginia compie 106 anni

Sabato 24 gennaio, Virginia Grandi, residente a Lugo, ha raggiunto i 106 anni. Originaria di Massa, nonna Virginia è circondata dall’affetto di familiari, tra figli, nipoti e pronipoti, avendo visto nascere tre bisnipoti quasi un secolo dopo la sua nascita. Un traguardo importante che testimonia una vita lunga e ricca di esperienze.

Sabato 24 gennaio Virginia Grandi, massese residente a Lugo, ha festeggiato il traguardo dei 106 anni circondata dall'affetto di figlie, nipoti e pronipoti. Per l'occasione ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni e del sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, che le hanno consegnato una pergamena ricordo e auguri a nome di entrambe le comunità. Nata allo scoccare della mezzanotte tra il 24 e il 25 febbraio del 1920, Virginia è cresciuta a Massa Lombarda insieme ai due fratelli. Uno di loro è deceduto alcuni anni fa, mentre l'altro fu ucciso dai fascisti verso la fine della Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

