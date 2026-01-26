Il Valencia ha ufficializzato l’arrivo di Guido Rodriguez dal West Ham, consolidando la propria rosa con un centrocampista argentino di esperienza internazionale. L’operazione rappresenta un'importante aggiunta al reparto mediano, offrendo nuove soluzioni tattiche e rafforzando la competitività del team nella prossima stagione. Di seguito, tutti i dettagli relativi al trasferimento e alle caratteristiche del giocatore.

Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. Ultimissime Mateta Nottingham Forest: offerta per l’attaccante francese! La posizione del Crystal Palace e le cifre della maxi-operazione Kean lascia la Fiorentina? Spunta una destinazione clamorosa per l’attaccante. È una precisa richiesta di questo allenatore! Calciomercato Juventus: contatti per il ritorno di Kolo Muani, ma due ostacoli frenano i sogni bianconeri. Svelata la situazione! Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Guido Rodriguez Valencia: ufficiale l’approdo del centrocampista argentino in Liga. Il comunicato e tutti i dettagli

Approfondimenti su guido rodriguez

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del difensore Viti, rafforzando il reparto difensivo nel mercato invernale.

Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio, confermando la conclusione del suo trasferimento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su guido rodriguez

Argomenti discussi: Guido Rodríguez a priority target for Valencia; Guido Rodríguez è arrivato a Valencia: È una società di grande prestigio e sono qui per contribuire.; Juventus, sfuma Guido Rodríguez: andrà al Valencia; Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno!.

Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! West Ham avvisatoGuido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! West Ham avvisato Guido Rodriguez ha le idee chiare: il futuro è al Valencia. Il ... calcionews24.com

Valencia, blitz e fumata bianca per l’arrivo di Guido Rodriguez: svelata la formula dell’affare col West Ham. Niente Juventus per lui!Valencia, blitz e fumata bianca per l’arrivo di Guido Rodriguez: svelata la formula dell’affare col West Ham. Niente Juventus per lui! Una doccia fredda gela le strategie di mercato della Juventus. La ... calcionews24.com

Guido #Rodriguez a parametro zero al #ValenciaCF [ @FabrizioRomano ] #Calciomercato #Transfers #LaLiga x.com

Futuro Guido Rodriguez La decisione del calciatore - facebook.com facebook