Guidava un camion pieno di farmaci senza patente e con un provvedimento di espulsione a carico

Un uomo è stato fermato mentre guidava un furgone carico di farmaci destinati agli anziani. Era senza patente e aveva un provvedimento di espulsione già emesso dal prefetto di Monza e Brianza durante l’estate. La sua presenza alla guida rappresenta una grave violazione delle norme e solleva preoccupazioni sulla gestione della sicurezza e della legalità nel trasporto di farmaci sensibili.

L'uomo, fermato dalla guardia di finanza, era irregolare sul territorio nazionale. Deferito il datore di lavoro Trasportava farmaci per anziani alla guida di un furgone ma era senza patente e con un provvedimento di espulsione datogli in estate dal prefetto di Monza e Brianza. È quanto hanno riscontrato dai militari della guardia di finanza che nei giorni scorsi hanno fermato un mezzo a Como e scoperto la 'singolare' situazione. Come riportato da QuiComo, l'uomo è stato fermato alla guida di un furgone che trasportava medicinali destinati alle case di cura per anziani e farmacie del comasco.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un incidente si è verificato quando un veicolo ha urtato il muro di una proprietà.

A Brugherio, nel Monza e Brianza, un uomo è stato fermato alla guida senza patente e con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.

Un uomo che guidava un camion umanitario diretto a Gaza ha ucciso due cittadini israeliani al confine fra Giordania e CisgiordaniaGiovedì l’autista di un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza ha ucciso due cittadini israeliani di 20 e 60 anni vicino al ponte di Allenby, al confine tra Giordania e ... ilpost.it

Mo: Israele, 'autore attacco valico Allenby guidava camion con aiuti umanitari'Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - Una fonte della difesa israeliana ha riferito che l'autore dell'attacco al valico di Allenby era un camionista giordano, alla guida di un camion di aiuti umanitari ... iltempo.it

Il 60enne si è sentito male mentre guidava il suo camion sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria Il camion si è schiantato contro il guardrail - facebook.com facebook

Camion fuori strada nella notte, alla guida con un tasso alcolemico 5 volte superiori ai limiti x.com