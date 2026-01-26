Guida ubriaco in Slovenia e finisce fuoristrada | arrestato un triestino

Un triestino di 44 anni è stato arrestato in Slovenia dopo aver guidato in stato di ebbrezza e finito fuori strada su un’isola al centro di una rotatoria. L’incidente è avvenuto la sera di sabato 24 gennaio. L’uomo è stato sottoposto ai controlli e, successivamente, arrestato dalle autorità locali. La vicenda evidenzia i rischi associati alla guida in condizioni di alterazione e l’importanza di rispettare le norme stradali.

È successo nei pressi di Villa Decani lo scorso sabato. L'uomo è stato fermato dalla polizia di Capodistria Guida ubriaco in Slovenia e finisce in mezzo all'erba in un'isola al centro di una rotatoria: è successo a un triestino 44enne nella serata di sabato 24 gennaio. Alle 23:25 la polizia di Capodistria è intevenuta nella zona di Villa Decani (tra Trieste e Capodistria). L'uomo stava procedendo verso Bivje quando è finito sul marciapiede, dopodiché è stato sbalzato attraverso il prato direttamente nella rotatoria, dove si è fermato sull’isola centrale. I poliziotti hanno effettuato l'alcoltest, che ha rilevato un risultato di 0,71 milligrammi per litro di alcool nell’aria espirata.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su guida ubriaco Guida ubriaco in Slovenia e finisce nell'isola spartitraffico: fermato un triestino Un triestino di 44 anni è stato fermato in Slovenia nella sera di sabato 24 gennaio dopo aver guidato in stato di ebbrezza e finendo in un’isola spartitraffico al centro di una rotatoria. Tremendo schianto, grave il 18enne alla guida dell'Ape car. L'uomo sul fuoristrada era ubriaco Un grave incidente ha coinvolto un’ Ape car e un fuoristrada, causando il ferimento grave di un giovane di 18 anni alla guida del veicolo più piccolo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su guida ubriaco Guida ubriaco in Slovenia e finisce fuoristrada: arrestato un triestinoÈ successo nei pressi di Villa Decani lo scorso sabato. L'uomo è stato fermato dalla polizia di Capodistria ... triesteprima.it Ubriaco, guida in centro a oltre 110 km/hViaggiava come fosse in autostrada, ben oltre i 110 km/h, in pieno contesto urbano e nelle ore notturne. (ANSA) ... ansa.it Ubriaco alla guida non si ferma all’alt e fugge: fermato dopo un inseguimento San Gavino Monreale, un operaio 39enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza - facebook.com facebook Sanluri, ubriaco alla guida fugge all’alt dei carabinieri: 39enne nei guai x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.