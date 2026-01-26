Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Padova dopo aver causato due incidenti stradali e aver violato misure cautelari precedenti. Già noto alle autorità, l’individuo ha avuto comportamenti imprudenti alla guida, culminati in un alterco con un agente di polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alla sua condotta irregolare e di assicurarlo alla giustizia.

È di un arresto e numerosi episodi di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Padova. Un 50enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in carcere dopo aver causato numerosi sinistri stradali e aver violato ripetutamente le misure cautelari a cui era sottoposto. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di venerdì 23 gennaio il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne italiano.

© Virgilio.it - Guida in modo folle a Padova e provoca due incidenti, poi fa a botte con un agente: 50enne arrestato

