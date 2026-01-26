Guida a 200 all' ora ed è positiva alla cocaina | nei guai una ventenne

Una giovane donna è stata fermata in Slovenia nella notte del 24 gennaio dopo aver guidato a quasi 200 kmh e risultata positiva alla cocaina. L’episodio sottolinea i rischi di comportamenti imprudenti alla guida, che possono mettere a rischio la sicurezza propria e degli altri. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali e di evitare l’uso di sostanze che compromettono la capacità di guida.

La donna è stata fermata lungo la strada che da Capodistria conduce a Risano nella notte dello scorso 24 gennaio. In pochi giorni almeno quattro i casi di conducenti positivi alla cocaina Ha guidato per diversi chilometri a quasi 200 chilometri all'ora e sotto l'effetto della cocaina. Una giovane donna è finita nei guai in Slovenia nella notte del 24 gennaio. La conducente, di 23 anni, è stata fermata dagli agenti della questura di Capodistria lungo la strada che da Capodistria conduce verso Risano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia slovena, la donna ha spinto l'autovettura a una velocità massima di 195 chilometri all'ora, su una strada dove il limite è di 90.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su guida positiva Bloccati più giri di spaccio: nei guai altri due giovani trovati con cocaina, eroina ed "erba" Nelle ultime ore a Licata, i carabinieri hanno intercettato e fermato due giovani coinvolti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina ed erba. A 2 anni positiva alla cocaina: “Andrà in una comunità protetta” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Airalo: la eSIM indispensabile per restare connessi ovunque a prezzi locali; Autotrasporto, ancora un rinvio per l'aggiornamento delle sanzioni; Contributi per l’alpeggio non dovuti e animali abbandonati; Migliori Smartwatch Gennaio 2026, quali comprare oggi. BREAKING NEWS ITALIA SERIE C Raffaele Di Napoli è il nuovo Allenatore del Giugliano. Di Napoli, 59 anni, sostituisce l'esonerato Ezio Capuano e proviene dall'esperienza non proprio positiva alla guida della Nissa nel campionato di Serie D girone I, culmi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.