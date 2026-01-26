Guardiola che bordata dell’ex arbitro Graham Scott | Mi ha letteralmente sollevato da terra! Il cuore ha iniziato a battermi forte… La ricostruzione dell’episodio

Graham Scott, ex arbitro di Premier League, ha recentemente raccontato un episodio coinvolgendo Pep Guardiola. Secondo la ricostruzione di Scott, l’allenatore del Manchester City avrebbe avuto una reazione intensa, descritta come una “bordata” che lo ha letteralmente sollevato da terra. L’episodio ha suscitato interesse tra gli appassionati, offrendo uno sguardo sulle tensioni e le emozioni che possono emergere durante le partite di alto livello.

Haaland, che bordata a Mancini: «Dopo l'1-1 ha iniziato a toccarmi il sedere! Ma quell'episodio mi ha caricato e ho fatto 2 gol, quindi grazie a lui…» Neymar scatena la polemica in Brasile! «L'arbitro mi ha minacciato». Clamorosa accusa dell'attaccante del Santos, la ricostruzione di quanto successo Inter-Arsenal, Arteta infiamma la vigilia: applausi a Chivu, risposta per le rime ad Akanji e bordata a Inzaghi.

