Guardia 18enne fa sesso in carcere con un detenuto e fa entrare droga nella cella | arriva condanna

Una guardia carceraria di 18 anni, Alicia Novas, è stata condannata per aver avuto rapporti sessuali con un detenuto e aver introdotto droga e telefoni all’interno della cella. L’incidente si è verificato presso il carcere di HMP Five Wells nel Regno Unito, rappresentando una grave violazione delle norme di sicurezza e delle responsabilità professionali. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto delle procedure e della sicurezza nelle strutture penitenziarie.

