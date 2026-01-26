Secondo recenti indiscrezioni, GTA 6 potrebbe essere rilasciato esclusivamente in formato digitale al momento del lancio, senza una versione fisica disponibile. Questa scelta potrebbe riflettere le tendenze attuali nel settore videoludico, favorendo la distribuzione digitale e riducendo i tempi di produzione. Restano da confermare i dettagli ufficiali, ma questa possibilità rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti uscite della serie.

Secondo nuove indiscrezioni, GTA 6 potrebbe arrivare sul mercato senza una versione fisica nel giorno di lancio. Si tratterebbe di una decisione strategica, pensata per limitare il rischio di fughe di informazioni e spoiler. Non è la prima volta che Rockstar e Take-Two si trovano a fronteggiare problemi di questo tipo. Proprio per questo, la distribuzione iniziale potrebbe avvenire esclusivamente in formato digitale. Una scelta che segnerebbe un cambio importante per uno dei lanci più attesi di sempre. Insider Gaming segnala che l’informazione proviene dal sito polacco PPE.pl e in particolare dall’insider Graczdari, una fonte che in passato ha anticipato correttamente diversi dettagli legati alle edizioni fisiche di videogiochi, inclusi titoli di alto profilo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 potrebbe non avere una versione fisica il giorno di lancio per un motivo ben preciso

Approfondimenti su potrebbe avere

Il 20 gennaio si celebra la memoria di Santi Sebastiano e Fabiano, martiri cristiani riconosciuti per la loro testimonianza di fede.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

TRAILER 3 e PREORDER DI GTA 6 LE NOTIZIE *VERE* CHE DEVI SAPERE! QUANDO ESCONO

Ultime notizie su potrebbe avere

Argomenti discussi: Rockstar esaudisce l’ultimo desiderio di un malato terminale di giocare in anteprima a GTA 6; Gta VI, il primo a giocarci sarà un malato terminale: Potrebbe non essere più tra noi il giorno del lancio; Rockstar regala l’accesso anticipato a GTA 6 a un fan malato terminale; GTA 6 potrà essere giocato in anteprima da un fan malato terminale: Rockstar Games esaudisce il desiderio.

GTA 6 potrebbe essere rinviato ancora, per quanto riguarda la versione fisicaSecondo un leaker considerato affidabile, Take Two starebbe considerando la possibilità di rinviare ancora GTA 6, ma solo per quanto riguarda l'edizione fisica del gioco. multiplayer.it

GTA 6, un enorme leak di gameplay fa impazzire i fan: ogni dettaglio è sotto la lenteUn enorme leak sul gameplay di GTA 6 sta facendo discutere i fan: dettagli su NPC, meccaniche e possibili eredità da Red Dead Redemption 2. gamesplus.it

La stagione 2026 di Formula 1 segna una rivoluzione tecnica senza precedenti. Ecco tutte le differenze tra la Mercedes W17 e la Ferrari SF-26: muso, ali, radiatori, motore e sospensioni a confronto per capire chi potrebbe avere il vantaggio in pista - facebook.com facebook

Nel lungo periodo l’Italia potrebbe avere finanze pubbliche più sostenibili degli Usa, ma senza consolidamento il costo per le generazioni future sarebbe elevato. Ne scrivono @edicarlo90 e @olivari_marco x.com