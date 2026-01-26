Gsk ok Ue ad anti-Rsv dai 18 anni in su

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Gsk ha annunciato oggi che il suo vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è stato approvato dalla Commissione europea per l'uso negli adulti dai 18 anni in su. E' stato il primo vaccino contro l'Rsv autorizzato nell'area economica europea per la prevenzione delle malattie delle basse vie respiratorie causate da Rsv, ricorda l'azienda in una nota. In precedenza era stato approvato per gli adulti dai 60 anni in su, così come per quelli di età compresa tra 50 e 59 anni a maggior rischio di malattia da Rsv. L'indicazione aggiornata oggi consente ora ai Paesi europei di rendere disponibile il vaccino a tutti gli adulti dai 18 anni in su.

