Gsk ok Ue ad anti-Rsv dai 18 anni in su

Gsk ha comunicato che la Commissione europea ha approvato il suo vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per l'uso negli adulti dai 18 anni in su. Questa autorizzazione rappresenta un passo importante nella prevenzione dell'infezione, offrendo una nuova opzione per la tutela della salute in questa fascia di età. La decisione evidenzia l'impegno dell’azienda nel campo della ricerca e dello sviluppo di soluzioni vaccinali.

La Commissione europea ha approvato l'estensione d'uso del vaccino ricombinante adiuvato di GSK contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), rendendolo utilizzabile negli adulti a partire dai 18 anni. Si tratta di un passaggio che amplia in modo significativo la platea potenzialmente coperta dalla prevenzione, perché consente ai singoli Paesi europei di rendere disponibile il vaccino a tutta la popolazione adulta. L'RSV è spesso associato alle infezioni respiratorie nei più piccoli, ma può rappresentare un problema serio anche per gli adulti. L'infezione può evolvere in malattie delle basse vie respiratorie, con conseguenze rilevanti soprattutto in presenza di fragilità o patologie preesistenti.

