Groenlandia Trump ha infranto l’illusione del giardino europeo

L’interesse di Trump per la Groenlandia ha sorpreso i leader europei, sollevando questioni di politica internazionale. La discussione sulla possibile acquisizione dell’isola ha evidenziato le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, con ripercussioni sulla NATO e sul contesto della guerra in Ucraina. Questa controversia mette in luce le dinamiche di potere e le sfide della cooperazione internazionale in un’epoca di instabilità globale.

L'assertività di Trump sulla Groenlandia ha colto di sorpresa i leader europei. Se fosse un effetto voluto o se "il presidente volesse semplicemente impossessarsi dell'isola, poco importa: l'impatto oggettivo più importante della controversia sulla Groenlandia è quello che avrà . sulla cosiddetta 'Alleanza Atlantica' e sulla guerra ucraina". Così l'economista Philip Pilkington su The Amerian Conservative. Anzitutto, Pilkington affronta la "questione morale-giuridica" della vicenda dove, al di là dello scompiglio nefasto causato ai danesi, rileva "l'ipocrisia" dei leader europei: "Si comportano come se un'azione unilaterale degli Stati Uniti contro un territorio che non gli appartiene fosse una sfida al Mandato Celeste.

