Green giocata chiave Cantù torna a vincere
Cantù torna alla vittoria grazie a una prestazione solida e attenta. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo e terzo quarto la squadra ha mostrato maggiore concentrazione, riducendo le palle perse e migliorando la presenza in campo. La vittoria si è decisa con una gestione efficace del gioco, confermando l'importanza della fase difensiva e delle giocate chiave nel percorso di crescita della squadra.
"Il cambiamento tra secondo e terzo quarto è stato importante, i giocatori sono stati molto attenti. Siamo stati bravi a ridurre le palle perse, essere più presenti. Sono molto felice per loro, per la proprietà e per i tifosi. Nove sconfitte erano tante. Andiamo avanti". Walter De Raffaele è raggiante. E non potrebbe essere altrimenti, visto che all’esordio sulla panchina di Cantù ha ottenuto subito un successo, fondamentale per la salvezza, in casa della Pallacanestro Reggiana. Ma davvero, in quell’ultimo minuto al Palabigi è successo di tutto. Mancano 48 secondi quando Sneed impatta dalla lunetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
