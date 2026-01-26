Green giocata chiave Cantù torna a vincere

Cantù torna alla vittoria grazie a una prestazione solida e attenta. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo e terzo quarto la squadra ha mostrato maggiore concentrazione, riducendo le palle perse e migliorando la presenza in campo. La vittoria si è decisa con una gestione efficace del gioco, confermando l'importanza della fase difensiva e delle giocate chiave nel percorso di crescita della squadra.

