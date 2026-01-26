Grazie ma non posso Graverini si sfila centrodestra senza candidato Partita aperta su entrambi i fronti

Piero Melani Graverini ha comunicato la sua impossibilità a candidarsi come candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Arezzo. Dopo un periodo di valutazione, l’avvocato ha deciso di non partecipare, lasciando la partita aperta su entrambi i fronti. La scelta di Graverini rappresenta un punto di svolta nel quadro politico locale, influenzando le strategie delle forze in campo.

L'avvocato con una lettera ha rinunciato alla corsa a sindaco, rendendosi comunque disponibile ad animare una lista civica per sostenere un profilo più giovane. La situazione nei due schieramenti a pochi mesi dal voto Piero Melani Graverini ha detto no. L'avvocato del foro di Arezzo, indicato da Fratelli d'Italia come candidato a sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative, ha sciolto le riserve dopo un lungo periodo di riflessione. E ha deciso di non rispondere all'appello del partito e della coalizione che governa la città da due mandati. "Sono onorato per la richiesta avanzata dai partiti del centrodestra di candidarmi a sindaco di Arezzo - ha scritto Graverini in una lettera.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

