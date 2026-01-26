Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la recente richiesta del Napoli, sottolineando che, sebbene condivisibile nel principio, essa risulta difficile da applicare in un mercato aperto. Gravina ha chiarito le posizioni della federazione, evidenziando le complessità che caratterizzano il contesto regolamentare e le sfide legate all’attuazione di tali istanze.

"> Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, torna a fare chiarezza sulla richiesta avanzata dal Napoli e sul dibattito che ne è seguito a livello federale. Una presa di posizione netta, che spiega i motivi dello stop e chiama in causa direttamente la Lega Serie A e i club. «La richiesta del Napoli, come principio, è giusta ed è di buon senso – ha spiegato Gravina – ma applicarla a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione». Secondo il numero uno della Federazione, un intervento immediato avrebbe penalizzato non solo le società che si trovavano nelle stesse condizioni e avevano già ottemperato, ma anche altre realtà del sistema. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gravina sul caso Napoli: «Richiesta giusta nel principio, ma impossibile applicarla a mercato aperto»

