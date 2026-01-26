Gravina città d’arte – viaggio tra nobiltà archeologia e panorami

Scopri Gravina, città ricca di storia e cultura, tra testimonianze di nobiltà, reperti archeologici e panorami suggestivi. Un itinerario che permette di esplorare il patrimonio artistico e naturale di questa affascinante località, offrendo un’esperienza autentica e arricchente. Appuntamento sabato 31 gennaio alle 16:30 in Piazza A., per un percorso tra passato e paesaggi che caratterizzano Gravina.

Gravina Città d’Arte – Viaggio tra Nobiltà, Archeologia e PanoramiSabato 31 gennaio Ore 16:30Punto d’incontro: Piazza A. Scacchi (davanti alla Banca Unicredit)Un itinerario guidato alla scoperta della bellezza artistica e storica di Gravina in Puglia, tra dimore nobiliari, archeologia e scorci suggestivi. Il percorso prende avvio con la visita alla Casa Museo Palazzo Pomarici Santomasi, elegante residenza seicentesca legata alla famiglia baronale Santomasi, dove si conservano ambienti nobiliari, reperti archeologici provenienti da Botromagno, una raffinata pinacoteca con opere del Barocco napoletano e gli affreschi della cripta rupestre di San Vito Vecchio.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su gravina città Gravina città d’arte – viaggio tra nobiltà e archeologia Sulle orme degli Arvali: il 14 dicembre la grande conclusione del viaggio tra archeologia e arte contemporanea alla Magliana La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su gravina città Argomenti discussi: Capitale Italiana della Cultura 2028: Gravina in Puglia tra le dieci città finaliste; Capitale italiana della Cultura 2028. Annunciate le città finaliste; Gravina in Puglia è tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028; Gravina in Puglia: La via del cinema. Gravina in Puglia: La via del cinema Scelta da numerosi registi per il suo territorioGravina fin dal dopoguerra ha affascinato numerosi registi per il suo territorio unico e mozzafiato. Alcuni monumenti e scorci della città sono diventati emblematici e hanno raggiunto il culmine del ... noinotizie.it Gravina in Puglia tra le dieci finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028Gravina in Puglia entra nella rosa delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Nesci: Un risultato che premia identità, visione e lavoro di squadra ... trmtv.it Gravina in Puglia entra nella rosa delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Nesci: “Un risultato che premia identità, visione e lavoro di squadra” - facebook.com facebook Si tratta di Gravina in Puglia che, insieme alle Città di Galatina e Vieste, rappresentava la Puglia nel novero delle precedenti 23 città finaliste. Notizia completa su rpu.gl/MNPHG x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.