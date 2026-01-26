Gravi timori dopo l’inchiesta di Report la denuncia dell’Anm | Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi

L’inchiesta di Report sulla sicurezza informatica nei sistemi giudiziari solleva importanti questioni sulla tutela dei dati e sull’efficienza delle misure adottate. L’Anm richiede chiarimenti urgenti sul ruolo di Palazzo Chigi, evidenziando la necessità di garantire un livello adeguato di protezione delle informazioni e di rafforzare la sicurezza digitale nel settore giudiziario.

«L’inchiesta di Report sulla sicurezza informatica dei sistemi utilizzati da tutti i magistrati italiani porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione». A lanciare l’allarme è la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), dopo l’ultima denuncia del programma di Sigfrido Ranucci sull’installazione di software spia non tracciabili su circa 40 mila computer dell’amministrazione giudiziaria. «Emergono profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti finora senza alcuna significativa spiegazione», si legge nella nota dell’Anm.🔗 Leggi su Open.online

«Software spia nei pc dei magistrati», l’ultima denuncia di Report: «Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema»Recenti inchieste hanno rivelato l’installazione di un software spia sui circa 40.

Software spia, la denuncia di Report e il ruolo di Bonafede: «Non mi dissero dell’installazione del programma» – VideoRecentemente, è emerso il caso di un software gestionale installato su dispositivi di magistrati italiani, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione della sicurezza informatica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bus contro colonna, danni più gravi del previsto; Incatenato, malato e dimenticato: la sofferenza silenziosa di uno Shar-Pei salvato appena in tempo; Il peggior risultato possibile: gravi timori per il ragazzo sbranato da uno squalo; La polizia incontra il divieto di protesta dell’UKIP per i timori di malattia grave | Regno Unito | Notizia.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»A lanciare l’allarme è la l’Associazione nazionale magistrati, dopo l’ultima denuncia del programma di Ranucci sull’installazione di software spia non tracciabili sui computer dell’amministrazione giu ... open.online

Torniamo a Termini: cosa resta dopo i recenti eventi di cronacaSiamo tornati alla Stazione Termini dopo i gravi eventi di cronaca degli ultimi giorni. Solo poco tempo fa, avevamo osservato un apparente miglioramento della vivibilità diurna. Tuttavia, i timori leg ... lacronacadiroma.it

Allerta dall'Anm: "Sulla sicurezza informatica chiarire il ruolo della Presidenza del Consiglio". La giunta esecutiva: "Gravi timori dopo l'inchiesta di Report. Nordio intervenga". #ANSA facebook