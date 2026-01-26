Grattacielo dopo il rogo | vigilantes in servizio h24 Contro il rischio incendi

A Ferrara, la sicurezza del Grattacielo è ora garantita da vigilantes presenti 24 ore su 24, in risposta al recente incendio. Questa misura mira a prevenire nuovi rischi e a tutelare le persone e le strutture. La presenza costante di personale di sorveglianza rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza e il controllo, assicurando un intervento tempestivo in caso di emergenza.

Ferrara, 26 gennaio 2026 – Da quella maledetta notte di fuoco, ci sono occhi che vigilano sul Grattacielo 24 ore su 24. Sono gli operatori della Securfox che, su richiesta dell'amministrazione di condominio, si occupano di un servizio di prevenzione antincendio. L'attenzione degli operatori dell'agenzia di security è caduta sulle torri A e C già da prima dell'ordinanza del sindaco Alan Fabbri che nei giorni scorsi ne ha disposto lo sgombero a seguito di un verbale dei vigili del fuoco nel quale vengono evidenziate diverse criticità dal punto di vista della sicurezza antincendio. Ad effettuare questo tipo di accertamenti – finalizzati in estrema sintesi a controllare che non si verifichino episodi come quello di domenica 11 gennaio alla torre B e, nel caso, di predisporre un pronto intervento – sono operatori Securfox dotati di un apposito patentino (Alto rischio, livello 3) per questo tipo di situazioni.

